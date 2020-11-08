Испания

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Ла Лиги.

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура испанской Примеры, в котором сыграют Валенсия и мадридский Реал.

Валенсия: Доменек — Васс, Паулиста, Гильямон, Гайя — Муса, Солер, Рачич, Черышев — Ли Кан Ин, Гомес.

Запасные: Риверо, Лато, Мангала, Гедеш, Гамейро, Собрино, Вальехо, Хасон, Коба, Бланко.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Вальверде, Иско — Асенсио, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Альтубе, Кроос, Йович, Эдегор, Менди, Диас, Родриго, Сантос.

Матч Валенсия — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.