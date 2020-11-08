Испания

Реал сенсационно уступил Валенсии в матче с тремя пенальти

Действующий чемпион испанской Ла Лиги пострадал от решений системы VAR, чем воспользовался находящийся в кризисном состоянии коллектив Хавьера Грасии.

Валенсия — Реал, Getty Images

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Валенсия — Реал 4:1

Голы: Солер, 35 (пен.), 54 (пен.), 63 (пен.), Варан, 45+1 (авт.)— Бензема, 23



Валенсия: Доменек — Васс, Паулиста, Гильямон, Гайя — Муса (Хасон, 87), Солер, Рачич, Черышев (Лато, 77) — Ли Кан Ин (Гамейро, 81), Гомес (Собрино, 88).



Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Вальверде (Кроос, 76), Иско (Йович, 83) — Асенсио (Родриго, 64), Бензема (Мариано, 75), Винисиус (Эдегор, 64).



Предупреждения: Солер, Гильямон, Доменек — Марсело, Рамос.