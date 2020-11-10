Испания

Футболист получит новую возможность проявить себя.

Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин прокомментировал недавний вызов в сборную Испании на ноябрьские матчи.

"Я так счастлив вернуться домой. С момента последнего вызова в сборную Испании прошло почти пять лет, и я рад снова присоединиться к команде. Последние годы были тяжелыми для меня. Так всегда, когда ты не получаешь вызов в свою национальную команду".

"Я горжусь собой. Прямо сейчас не могу дождаться начала тренировок с партнерами по сборной", — цитирует Бельерина Goal.

Последний раз Бельерин играл за "красную фурию" еще в 2016 году в товарищеском матче против Грузии.

Отметим, что Испании предстоит сыграть против Нидерландов в товарищеском матче и со Швейцарией и Германией в Лиге Наций.