Футболист получит новую возможность проявить себя.
Эктор Бельерин, Getty Images
10 ноября 2020, 10:43
Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин прокомментировал недавний вызов в сборную Испании на ноябрьские матчи.
"Я так счастлив вернуться домой. С момента последнего вызова в сборную Испании прошло почти пять лет, и я рад снова присоединиться к команде. Последние годы были тяжелыми для меня. Так всегда, когда ты не получаешь вызов в свою национальную команду".
"Я горжусь собой. Прямо сейчас не могу дождаться начала тренировок с партнерами по сборной", — цитирует Бельерина Goal.
Последний раз Бельерин играл за "красную фурию" еще в 2016 году в товарищеском матче против Грузии.
Отметим, что Испании предстоит сыграть против Нидерландов в товарищеском матче и со Швейцарией и Германией в Лиге Наций.