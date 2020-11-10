Испания

Менеджер считает, что аргентинец плохо относится к Антуану.

Бывший агент форварда сборной Франции и Барселоны Антуана Гризманна Эрик Олатс заявил, что Лионель Месси виноват в плохой адаптации француза в каталонском клубе.

"Месси — король футбола. Однако он не был рад приезду Гризманна на Камп Ноу. Антуан перебрался в клуб, где всем заведует Лионель. Я считаю, что в плохой адаптации моего бывшего подопечного виноват именно Месси".

"Я вижу ситуацию с угрозами Месси уйти из Барселоны, как способ понять свою важность в клубе. Из-за этого страдает и сам клуб. Но я считаю, что Гризманн станет тем парнем, кто изменит игру команды. Он обязан доказать свою ценность для тех, кто продолжает его критиковать", — цитирует Олатса Goal ссылаясь на интервью France Football.

Напомним, Гризманн перебрался в Барселону летом 2019 года из мадридского Атлетико. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.