Испания

Футболист считает, что Антуану пора сменить клуб.

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами прокомментировал проблемы Антуана Гризманна в Барселоне.

"Гризманн всегда был счастливым парнем, но сейчас он несчастен в Барселоне. Эта ситуация расстраивает меня. Он не выглядит настоящим на данный момент".

"В Атлетико все было иначе. Он заслуживает того, чтобы вновь найти свое счастье. Ему нужно сменить клуб", — цитирует Рами Le Parisien.

Стоит отметить, что Гризманн в текущем сезоне провел за Барселону семь игр, в которых отметился двумя забитыми голами и одним голевым пасом.