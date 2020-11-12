Футболист считает, что Антуану пора сменить клуб.
Антуан Гризманн, Getty Images
12 ноября 2020, 21:22
Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами прокомментировал проблемы Антуана Гризманна в Барселоне.
"Гризманн всегда был счастливым парнем, но сейчас он несчастен в Барселоне. Эта ситуация расстраивает меня. Он не выглядит настоящим на данный момент".
"В Атлетико все было иначе. Он заслуживает того, чтобы вновь найти свое счастье. Ему нужно сменить клуб", — цитирует Рами Le Parisien.
Стоит отметить, что Гризманн в текущем сезоне провел за Барселону семь игр, в которых отметился двумя забитыми голами и одним голевым пасом.