Испания

Легендарный вратарь составил свой список.

Бывший вратарь мадридского Реала и сборной Испании Икер Касильяс назвал трех лучших киперов мира на данный момент.

"Я думаю, что Тер Штеген и Облак - очень важные игроки для своих клубов. Тибо Куртуа - тот голкипер, которого мы желали увидеть в Мадриде . Поставлю их выше всех остальных".

Также Касильяс назвал своих любимых вратарей, за игрой которых наблюдал с удовольствием.

"Мне нравится называть тех киперов, за игрой которых я следил в детстве. У меня приятные воспоминания об игре Луиса Арконады. Он был фантастическим голкипером, и мне посчастливилось с ним встретиться. Также сюда войдут Субисаррета и Канисарес. Но пример для меня — Арконада", — цитирует Касильяса Marca.