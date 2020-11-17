Испания

17-летний воспитанник Лас-Пальмаса и нынешний игрок каталонской Барселоны поделился воспоминаниями о ранних этапах карьеры.

Одно из главных открытий каталонской Барселоны на старте сезона — 17-летний испанский атакующий полузащитник Педри — дал интервью программе El Larguero de la Cadena SER, фрагменты которого представило издание Marca.

Футболист рассказал о раннем этапе карьеры, когда мог оказаться в академии мадридского Реала: "Я пришел на отбор, чтобы попробовать свои силы в Реале, но мне сказали, что у меня нет должного уровня. Я благодарен тем, кто мне так сказал. Теперь, я нахожусь в команде, которую всегда любил. Надеть футболку Мадрида было бы странно, ведь я всегда носил футболку Барсы".

Поделился Педри и впечатлением от нахождения в одной команде с Лионелем Месси: "Что меня больше всего удивляет в Месси, так это то, что он делает на тренировках. Он похож на Оливера и Бенджи (герои "Капитан Цубаса", серии манги о футболе — ред.), но только в реальности".

Педри с первых минут принял участие в последнем El Clasico, в котором его команда уступила со счетом 1:3 мадридскому Реалу. Журналист спросил игрока о психологическом состоянии накануне игры, на что получил следующий ответ: "Я знал, что начну Эль Класико со старта за два дня до этого. Хорошо ли я спал? Да, у меня никогда не было проблем с этим".

Педри перешел в Барселону из Лас-Пальмаса в начале сентября 2019 года, однако тут же был отправлен в обратную аренду на один сезон. Вернувшись в каталонский клуб в середине минувшего лета, футболист провел за "сине-гранатовых" 10 поединков в новом футбольном году (544 минуты), за которые сумел отметиться двумя голами.