Испания

Football.ua анонсирует центральный поединок 10-го тура чемпионата Испании.

Третья команда Испании сразится с восьмой. Казалось бы, какая здесь связь с центральным матчего всего тура?

Атлетико — Барселона

Суббота, 21 ноября, 22:00, Мадрид, Ванда Метрополитано. Арбитр встречи — Мунуэра Монтеро.

Если третья строчка Атлетико в турнирной таблице Примеры не удивляет, то позиция Барселоны, конечно, непривычная. Правда, в этой истории нельзя забывать, что у каталонцам два матча в запасе, победа в которых может существенно поправить положение дел вице-чемпиона Испании. С друной стороны, а Атлетико ровно столько же сыгранных матчей, сколько и у Барсы, но команда Эль Чоло смогла набрать аж на шесть баллов больше. По потерянным очкам именно Атлетико на первом месте в Ла Лиге.

Атлетико перед международной паузой набрал отличный ход, добыв четыре победы подряд. Разница забитых и пропущенных команды Симеоне вас удивит — 17:2. Однако то, что Атлетико мало пропускает — давно известный факт, тогда как результативность команды — настоящий сюрприз. Атлетико порой бывает прагматичным до ужаса, но в этом сезоне мы видим абсолютно другую команду.

Каковы причины? Первая, которая лежит на поверхности — приход Луиса Суареса. И тут дело не только в действиях самого уругвайца, хотя он уже забил пять голов. В команду пришел победитель по духу, имеющий за спиной сотни матчи на высочайшем уровне. Это не может не мотивировать других футболистов Атлетико и не придавать им уверенность в своих силах.

В текущем сезоне в Испании не проигрывала лишь одна команда и это Атлетико. Предстоящий матч невероятно важен для обоих коллективов. В большей степени, даже для Барселоны. Гостям нужно побеждать, подтверждая свою силу и чемпионские амбиции. Очередная осечка "блаугранас" вполне может откинуть их за первую десятку. Симеоне прекрасно понимает ситуацию Барсы, что позволит ему спокойно играть в излюбленной манере вторым номером, выжидая ошибку далеко небезгрешной защиты Барселоны.

Большое разочарование — заболевание коронавирусом Луиса Суареса. Есть уверенность, что Луис многое отдал бы, чтобы выйти на поле именно в этой игре, но с вирусом, увы, не поспоришь. Как же было бы интересно посмотреть на противостоянии Луиса против бывших партнеров по команде.



Травмированы: Врсалько, Карраско, Коста, Савич, Эррера — Фати, Умтити, Араухо, Бускетс

COVID-19: Суарес, Торрейра (оба — Атлетико)

Под вопросом: Витоло — Бускетс