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Осасуна - Уэска, фото getty images
21 ноября 2020, 07:13
Испанская Ла Лига открывала череду событий своего 10-го тура противостоянием между командами из нижней половины турнирной таблицы.
Осасуна смогла отыграться во второй половине матча, ответив на быстрый гол соперника.
Обзор матча:
Осасуна — Уэска 1:1
Голы: Д. Гарсия, 68 — Рамирес, 5
Осасуна: Эррера — Ронкалья (Видаль, 79), У. Гарсия, Д. Гарсия, Крус — Торрес, Ойер, Перес, Хони (Барха, 84) — Будимир (Адриан, 79), Р. Гарсия.
Уэска: Фернандес — Лопес, Инсуа, Сиовас, Галан — Феррейро (Хуан Карлос, 87), Москера, Рико (Гомес, 86), Б. Гарсия — Мир, Рамирес (Оказаки, 76).
Предупреждения: Будимир — Инсуа, Лопес, Нвакали.