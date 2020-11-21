Испания

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок чемпионата Испании.

Атлетико сойдется в противостоянии с Барселоной в поединке десятого тура испанской Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы на успех у обеих команд приблизительно равны.

Так, на потенциальную победу Атлетико коэффициент составляет 2,65, а вероятность успеха Барселоні оценивается показателем 2,75. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,40.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на следующее событие: "Гризманн А. забьёт последний гол и результат матча: победа Атлетико Мадрид". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 27,00.

Напомним, матч Атлетико — Барселона состоится сегодня, 21-го ноября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.