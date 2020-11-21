Испания

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч десятого тура Ла Лиги между мадридским Атлетико и Барселоной.

Полузащитник Атлетико Янник Феррейра Карраско, чье участие в матче против Барселоны было под большим вопросом, восстановился после повреждения. Он займет привычное место на левом фланге полузащите "матрасников". Энтренадор гостей Рональд Куман обошелся без сюрпризов при выборе стартового состава команды.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Эрмосо — Льоренте, Коке, Сауль, Феррейра Карраско — Корреа, Фелиш

Запасные: Грбич, Камельо, Кондогбия, Санчес, Витоло, Коста, Мойя, Лемар, Фелипе, Шапоньич, Лоди

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Пьянич, де Йонг — Дембеле, Месси, Педри — Гризманн

Запасные: Нето, Арнау, Аленья, Коутиньо, Пуч, Дест, Фирпо, Брайтвейт, Мингеса, Тринкан

Матч Атлетико — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.