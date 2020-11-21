Испания

Хозяева отличились дважды на последних минутах.

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги Севилья обыграла Сельту (4:2).

На пятой минуте Жуль Кунде сумел счет открыть. Но уже через пять минут его сделал равным Яро Аспас.

Сельта вышла вперед усилиями Нолито на 36-й минуте, а на 45+3 Юссеф Эн Несири снова счет сравнял.

Весь второй тайм команды показывали достаточно интересный футбол, но Севилья оказалась куда удачливее. Сначала 86-й минуте забил Эскудеро, а затем счет 4:2 сделал Мунир.

Севилья - Сельта 4:2

Голы: Кунде, 5, Эн Несири, 45+3, Эскудеро, 85, Мунир, 87 — Аспас, 10, Нолито, 36

Севилья: Вацлик — Кунде, Диего Карлос, Навас, Акунья (Эскудеро, 33) — Фернандо, Ракитич, Оливер Торрес (Мунир, 68), Жордан (Идрисси, 81), Окампос (Оскар, 81) — Эн-Несири (де Йонг, 68).

Сельта: Рубен Бланко — Оласа, Мурильо, Айду (Араухо, 41), Мальо — Мендес, Тапия (Родригес, 90+1), Денис Суарес, Нолито (Йокушлу, 68) — Санти Мина, Аспас.

Предупреждения: Навас , Денис Суарес, Эскудеро, Мальо