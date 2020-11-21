Испания

Поединок против мадридского Атлетико стал для звездного аргентинца юбилейным в футболке "сине-гранатовых".

В поединке десятого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико принимает на своем поле Барселону.

Тренерский штаб "сине-гранатовых" доверил своему лидеру Лионелю Месси место в стартовом составе.

Матч против "матрасников" стал для аргентинского нападающего 800-м в футболке Барселоны во всех турнирах и с учетом товарищеских встреч.

Отметим, что Месси выступает за каталонский гранд на протяжении последних 17 лет. За это время он забил 677 голов.