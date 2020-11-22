Испания

Главный тренер мадридского Реала подвел итог гостевому противостоянию его команды против Вильярреала.

Действующий чемпион Испании в поединке 10 тура встречался с один из своих конкурентов в борьбе за титул на старте сезона, однако упустил победу, несмотря на забитый уже на 2-й минуте гол (1:1). Французский наставник мадридского Реала Зинедин Зидан пообщался с журналистами после данной игры, а его ответы на вопросы опубликовал официальный сайт клуба.

"Мы потеряли два очка, однако должен поздравить своих игроков, которые хорошо себя показали, — начал свое интервью в пресс-центре Эстадио де ла Серамика Зидан, — Сегодня мы заслужили гораздо большего своей игрой, особенно в первом тайме. Я расстроен затраченными впустую усилиями, которые приложили мои ребята. Такое может случиться в футболе. Сегодня была реальная возможность добыть три очка. Обидно ее упускать".

Автора единственного гола своей команды, нападающего Мариано Диаса, главный тренер мадридского Реала сменил под конец поединка, сославшись на усталость подопечного: "Прошло много времени с тех пор, как он в последний играл. Под конец игры он был измотан".

Зидан не переживает за свое будущее в клубе на фоне негативных результатов на старте нового сезона: "У меня такая же иллюзия спокойствия, и так будет до последнего дня моей работы в Реале. Вы продолжаете то, что делаете, а я продолжу свою работу".

Относительно возможного трансфера испанского полузащитника Иско, слухи о трансфере которого появились ранее на этой неделе, главный тренер "сливочных" отбросил достаточно резко: "Он — игрок Реала, он остается здесь, и больше не о чем говорить. Мы не будем говорить о том, что происходит внутри команды, пусть это там и остается".

Ближайший матч мадридского Реала запланирован на среду — в рамках Лиги чемпионов УЕФА действующий чемпион Испании сыграет в гостях у миланского Интера. Игра состоится в среду, 25 ноября.