Команды так и не отличись голами.
Эйбар - Хетафе, ФК Эйбар
22 ноября 2020, 16:53
В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги Эйбар дома поделил очки с Хетафе (0:0).
Несмотря на то, что до матча фаворитом был Хетафе, во время игры Эйбар выглядел несколько интереснее. В первом тайме подопечные Хосе Мендилибара не сумели воспользоваться несколькими хорошими моментами.
Во втором тайме активнее также играл Эйбар, но забить так и не получилось. На 88-й минуте вторую желтую получил форвард Эйбара Гарсия Кике за то, что помешал вратарю ввести мяч в игру.
Эйбар — Хетафе 0:0
Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Бигас, Арбилья — Леон (Посо, 62), Диоп, Эспосито (Альварес, 90+6), Хиль — Кике, Муто (Энрич, 77)
Хетафе: Сория — Оливейра, Даконам, Чема, Суарес — Куку, Арамбарри, Тимор, Ньом (Анхель, 61) — Мата, Кучо
Предупреждения: Диоп, Кике Ньом, Бордалас, Мата
Красная карточка: Кике (вторая желтая)