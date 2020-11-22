Испания

Команды так и не отличись голами.

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги Эйбар дома поделил очки с Хетафе (0:0).

Несмотря на то, что до матча фаворитом был Хетафе, во время игры Эйбар выглядел несколько интереснее. В первом тайме подопечные Хосе Мендилибара не сумели воспользоваться несколькими хорошими моментами.

Во втором тайме активнее также играл Эйбар, но забить так и не получилось. На 88-й минуте вторую желтую получил форвард Эйбара Гарсия Кике за то, что помешал вратарю ввести мяч в игру.

Эйбар — Хетафе 0:0

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Бигас, Арбилья — Леон (Посо, 62), Диоп, Эспосито (Альварес, 90+6), Хиль — Кике, Муто (Энрич, 77)

Хетафе: Сория — Оливейра, Даконам, Чема, Суарес — Куку, Арамбарри, Тимор, Ньом (Анхель, 61) — Мата, Кучо

Предупреждения: Диоп, Кике Ньом, Бордалас, Мата

Красная карточка: Кике (вторая желтая)