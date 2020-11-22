Испания

Команда Иманоля добыла минимальную победу.

В рамках десятого тура испанской Ла Лиги Кадис дома уступил Реал Сосьедаду (0:1).

Счет открыл Александр Исак на 66-й минуте. Он принял пас от Янузая и с близкого расстояния головой расстрелял вратаря Кадиса.

К слову, У Кадиса за матч так и не было ударов ни в створ, ни мимо ворот.

С 23-я очками Реал Сосьедад занимает первое место в турнирной таблице. Кадис располагается на шестой позиции.

Кадис — Реал Сосьедад 0:1

Гол: Исак, 66

Кадис: Ледесма — Карселен (Акапо, 57), Фали Хименес, Эспино, Маркос Мауро — Гарридо (Хименес, 46), Йонссон (Переа, 72), Искьердо, Алекс Фернандес, Малбашич (Алехо, 57) — Сальви Санчес (Бодижер, 72).

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Монреаль, Элустондо, Субельдия — Гевара, Мерино (Гуриди, 84), Сильва, Янузай (Порту, 74), Ойарсабаль (Мугуруса, 84) — Исак (Виллиан Жозе, 74).

Предупреждения: Гарридо, Фали Хименес, Гевара