Испания

Японскому полузащитнику не хватает игрового времени в составе "желтой субмарины".

Как сообщает испанское ежедневное издание Diario AS, со ссылкой на информацию El Periodico Mediterraneo, японский атакующий полузащитник испанского Вильярреала Такефуса Кубо намерен покинуть команду в ближайшее трансферное окно с целью получения большего количества игрового времени.

Футболист перестал попадать в основной состав команды Унаи Эмери в матчах испанской Ла Лиге, несмотря на регулярную практику в противостояниях Лиги Европы УЕФА. По сравнению с международной ареной (254 минуты), Кубо провел в национальном первенстве всего 173 минуты, лишь один раз появившись в стартовом составе.

Вильярреал, по информации источника, намерен пойти на встречу игроку, и уже подыскивает возможное место для отправки игрока в аренду. При этом, возможную будущую сделку должен подтвердить и мадридский Реал, которому принадлежат права на игрока.

Взаимоотношения с испанскими командами у 19-летнего игрока достаточно запутаны: Кубо в возрасте 10 лет присоединился к академии каталонской Барселоны, но спустя четыре года вернулся обратно на родину, чтобы через такой же промежуток времени подписать полноценный контракт с мадридским Реалом.

Предыдущий сезон японский полузащитник провел в Мальорке на правах арендного соглашения. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 30 млн евро.