Испания

Форвард в очередной раз забивает решающий мяч.

В рамках 11-го тура испанской Ла Лиги Уэска дома уступила Севилье (0:1).

В первом тайме Севилья показывала полнейшее превосходство по голевым моментам, однако ни один из них так и не был реализован.

Вторая половина игры также запомнилась полным доминированием гостей. На 74-й минуте на поле появился форвард Эн-Несири, который через девять минут забил и вырвал победу для Севильи.

Уэска — Севилья 0:1

Гол: Эн-Несири, 83

Уэска: Фернандес — Галан, Маффео, Инсуа, Сиовас — Москера, Микель Рико, Сеоане (Феррейро, 60), Гарсия (Онтиверос, 72), Сандро Рамирес (Окадзаки, 72) — Рафа Мир.

Севилья: Вацлик — Рекик (Алеиш Видаль, 64), Диего Карлос, Навас, Кунде — Жордан (Ракитич, 64), Оливер Торрес (Эн-Несири, 74), Фернандо, Окампос, де Йонг (Оскар Родригес, 74) — Мунир (Гудель, 86).

Предупреждения:

Рекик, Сеоане, Жордан, Маффео, Оливер Торрес, Окадзаки, Инсуа