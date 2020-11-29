Завершился поединок 11-го тура Примеры.
Барселона - Осасуна, getty images
29 ноября 2020, 16:52
В матче 11-го тура чемпионата Испании Барселона в родных стенах сумела легко обыграть Осасуну, забив четыре безответных гола.
Победа позволила каталонцам подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. Кроме того, у команды Кумана еще есть две игры в запасе.
Барселона - Осасуна 4:0
Голы: Брайтуэйт, 29, Гризманн, 42, Коутиньо, 57, Месси, 73
Барселона: Тер Штеген — Дест (Фирпо, 61), Мингеса, Ленгле (Аленья, 67), Альба — Педри (Бускетс, 46), де Йонг, Коутиньо (Дембеле, 61) — Месси, Брайтуэйт (Тринкан, 61), Гризманн
Осасуна: Эррера — Ронкалья, Навас, Гарсия, Видаль — Хони (Круз, 23), Монкайола, Ойер (Брашанац, 64), Перес (Торрес, 63) — Будимир (Энрик, 74), Гарсия
Предупреждения: Месси