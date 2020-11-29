Испания

Завершился поединок 11-го тура Примеры.

В матче 11-го тура чемпионата Испании Барселона в родных стенах сумела легко обыграть Осасуну, забив четыре безответных гола.

Победа позволила каталонцам подняться на седьмую строчку в турнирной таблице. Кроме того, у команды Кумана еще есть две игры в запасе.

Барселона - Осасуна 4:0

Голы: Брайтуэйт, 29, Гризманн, 42, Коутиньо, 57, Месси, 73

Барселона: Тер Штеген — Дест (Фирпо, 61), Мингеса, Ленгле (Аленья, 67), Альба — Педри (Бускетс, 46), де Йонг, Коутиньо (Дембеле, 61) — Месси, Брайтуэйт (Тринкан, 61), Гризманн

Осасуна: Эррера — Ронкалья, Навас, Гарсия, Видаль — Хони (Круз, 23), Монкайола, Ойер (Брашанац, 64), Перес (Торрес, 63) — Будимир (Энрик, 74), Гарсия

Предупреждения: Месси