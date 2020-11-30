Испания

Нападающий Сельты из Виго рассказал о так и несостоявшемся трансфере в коллектив Диего Симеоне.

Воспитанник испанской Сельты нападающий Яго Аспас в своем интервью Carrusel Deportivo, выдержки из которого приводит издание Marca, рассказал о его сорвавшемся переходе в мадридский Атлетико в прошлом сезоне.

"Матрасники" в тот момент переживали последствия ухода французского нападающего Антуана Гризманна, поэтому занялись поиском подходящей кандидатуры ему на замену. Выбор Атлетико, в конечном итоге, пал на юного португальского исполнителя Жоау Феликса, за которого пришлось выплатить лиссабонской Бенфике сумму в 127 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Точка зрения на те события у Яго Аспаса следующая: "Я знал, что какие-то переговоры о моем переходе ведутся, потому что мой брат и мой агент рассказали мне об этом, но, в конце концов, это ни к чему так и не привело".

"Я очень счастлив дома, в Сельте. У меня очень хорошие отношения с Андреа Берта (спортивный директор Атлетико — ред.). Я некоторое время говорил с ним о футболе, и у меня есть его номер телефона".

Аспас вырос в профессионального игрока внутри системы академий Сельты, но первый этап своей карьеры провел в скитании между "кельтами", английским Ливерпулем и андалузской Севильей, окончательно вернувшись в родные пенаты лишь летом 2015 года. Яго суммарно провел за Сельту 356 матчей, в которых отметился 157-ю забитыми мячами и 37-ю голевыми передачами.

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