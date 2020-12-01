Испания

Арендованный Бенфикой защитник близок к возвращению в каталонский клуб.

Барселона может вернуть из аренды 20-летнего футболиста Жан-Клера Тодибо, сообщает Mundo Deportivo.

Из-за серии травм защитников, у каталонцев возникли определенные кадровые проблемы в обороне. На данный момент Барселоне не могут помочь Клеман Ленгле, Жерар Пике и Самюэль Умтити.

Этот фактор, по информации источника, может стать ключевым в возвращении молодого француза на Камп Ноу.

Бенфика арендовала игрока прошедшей осенью после того, как он вернулся в Барселону из Шальке, где так же выступал на правах аренды. Однако Тодибо так и не сыграл за португальский клуб ни одного матча.

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш не доверяет молодому французу, отдавая предпочтение опытной паре защитников Вертонген-Отаменди.

Тодибо может вернутся в Барселону уже в ближайшее трансферное окно, поскольку менеджер каталонцев Рональд Куман лично заинтересован в его переходе.

Ранее сообщалось, что в ближайшем матче Барселоны против Ференцвароша не сыграют Месси, Коутиньо и Тер Штеген.