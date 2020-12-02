Испания

Французскому специалисту не удается вывести команду из затяжного кризиса.

Очередная неудача мадридского Реала, которая произошла накануне в Киеве, в матче против донецкого Шахтера (0:2), побудила очередные слухи о возможной досрочной отставке французского наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

Испанское издание Marca на фоне данной информационной волны уже успело составить короткий список кандидатов на замену текущему главному тренеру Реала, который состоит из двух персоналий: нынче находящийся без работы Маурисио Почеттино и Рауль, который работает с Кастильей.

Аргентинский специалист был близок к тому, чтобы присоединиться к "блаугранас" еще в момент ухода Рафаэля Бенитеса, но переговоры с председателем правления Тоттенхэм Хотспур Даниэлем Леви Реал провалил в силу неуступчивости представителей британской стороны. Отмечается, что сам Почеттино никогда не скрывал своего интереса к возможности принять бразды правления мадридской командой.

Легендарный Рауль рассматривается лишь в качестве возможной альтернативы, ведь, как отмечает источник, клуб не станет идти на риск с подписанием столь неопытного специалиста, хотя в будущем рассчитывает на его услуги.

Впрочем, сам Зинедин Зидан не особо спешит покидать пост главного тренера действующих чемпионов Испании, о чем рассказал на интервью после игры с Шахтером.

Следующий поединок мадридского Реала пройдет в гостевых условиях против андалузской Севильи, в субботу, 5 декабря.