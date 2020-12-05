Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

В рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании Барселона отправится в гости к Кадису.

Кадис — Барселона

Суббота, 5 декабря, 22:00. Стадион Рамон де Карранса, Кадис. Главный арбитр — Сезар Сото Градо.

Кадис несколько удивительно перед началом тура находится в турнирной таблице выше Барселоны. Новичок лиги заткнул всех экспертов, который прочили команде борьбу за выживание. Опытные игроки в атакующей линии позволяют команде нести угрозу воротам любого соперника и добиваться необходимого результата.

В прошлом туре Кадис играл на выезде против Эльче и набрал один балл. Перед этим у команды было два поражения — от Атлетико и Реал Сосьедада. Барселона, в свою очередь, выдала серию удачных поединков, добыв три победы без пропущенных голов в трех последних поединках, каждый раз громя соперника.

В турнирной таблице "сине-гранатовые" расположились на седьмой позиции, имея в своем распоряжении четырнадцать очков после девяти проведенных поединков. Реал и Севилья в данном туре играют между собой, а потому есть хорошая возможность приблизиться к четвертой строчке турнирной таблицы, а там уже и до лидеров недалеко.

Альваро Негредо еще не до конца восстановился и может пропустить поединок, тогда как у Барселоны уже привычные проблемы в оборонительной линии. В центре сыграют Ленгле и Мингеса, а на правом фланге ждем Деста. Видится, что "сине-гранатовые" не смогут с подобной предыдущим матчам легкостью разобрать оппонента, но три очка наберут.

Не сыграют: Кезада, Мари, Кала — Фати, Роберто, Пике, Араухо