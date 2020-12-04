Форвард Атлетико получил награду по итогам прошлого месяца.
Жоау Фелиш, laliga.com
04 декабря 2020, 21:54
Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш признал лучшим футболистом ноября в чемпионате Испании-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.
21-летний португалец в прошлом месяце (31 октября — включительно) забил четыре гола в четырех поединках испанского первенства, которые помогли его команде обыграть Осасуну (3:1) и Кадис (4:0).
Хоть Фелиш не забивал в победных для "матрасников" матчах против Барселоны (1:0) и Валенсии (1:0), он принимал в них непосредственное участие, проведя на поле 83 и 45 минут соответственно.
В текущем сезоне Жоау Фелиш провел в футболке мадридского Атлетико 14 поединков во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
Благодаря такому высокому уровню результативности португальский форвард в кампании-2020/21 является лучшим бомбардиром "матрасников". В рамках Ла Лиги он разделяет лидирующую позицию в Атлетико с Лиусом Суаресом, на счету которого также 5 мячей.
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