Испания

Гости отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Сельта в рамках поединка двенадцатого тура чемпионат Испании на выезде играла против Атлетика и добилась победы с комфортным счетом.

Открыл счет в матче Уго Мальо на исходе часа игры, а удвоил преимущество гостей Яго Аспас.

Атлетик — Сельта 0:2

Голы: Мальо, 61, Аспас, 78

Атлетик: Симон — Альварес, Берчиче (Баленсиага, 46), Нуньес, Капа — Венседор (Унаи Лопес, 62), Весга — Муниаин (Морсильо, 79), Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 62) — Вильямс (Сансет, 79).

Сельта: Бланко — Мурильо, Оласа, Араухо, Мальо — Денис Суарес, Мендес (Баэса, 90), Тапия, Нолито (Айду, 71) — Аспас (Бельтран, 88), Санти Мина.

Предупреждения: Нуньес, Весга — Мурильо