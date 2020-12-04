Гости отправили в ворота соперника два безответных мяча.
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04 декабря 2020, 23:59
Сельта в рамках поединка двенадцатого тура чемпионат Испании на выезде играла против Атлетика и добилась победы с комфортным счетом.
Открыл счет в матче Уго Мальо на исходе часа игры, а удвоил преимущество гостей Яго Аспас.
Атлетик — Сельта 0:2
Голы: Мальо, 61, Аспас, 78
Атлетик: Симон — Альварес, Берчиче (Баленсиага, 46), Нуньес, Капа — Венседор (Унаи Лопес, 62), Весга — Муниаин (Морсильо, 79), Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 62) — Вильямс (Сансет, 79).
Сельта: Бланко — Мурильо, Оласа, Араухо, Мальо — Денис Суарес, Мендес (Баэса, 90), Тапия, Нолито (Айду, 71) — Аспас (Бельтран, 88), Санти Мина.
Предупреждения: Нуньес, Весга — Мурильо