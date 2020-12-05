Испания

Хозяева добыли уверенную победу.

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги Леванте в домашней игре разгромили Хетафе.

На пятой минуте счет открыл Рохер, а уже через две минуты Хетафе остался вдесятером — удаление схлопотал Чема. На 17-й счет стал 2:0. Автор гола — Даниэль Гомес.

В начале второй половины игры де Фрутос забил третий мяч Леванте. Под конец матча нервы не выдержали у Джене Даконама. Тоголезец получил еще одну красную для Хетафе.

После этой победы Леванте выбралось из зоны вылета и теперь занимает 17-е место. Хетафе, в свою очередь, на 13-й позиции.

Леванте - Хетафе 3:0

Голы: Рохер, 5, Гомес, 17, де Фрутос, 57

Леванте: Фернандес — Коке (Мирамон, 76), Постиго, Везу, Клерк — Вукчевич (Мальса, 60), Мелеро, Рочина, Де Фрутос (Sevikyan, 83), Рохер Марти (Леон, 76) — Дани Гомес (Моралес, 60).

Хетафе: Сория — Оливера (Мольехо, 66), Ньом (Максимович, 66), Чема Родригес, Джене — Арамбарри, Кукурелья, Кабако, Анхель Родригес (Патрик, 84), Мата (Эчейта, 23) — Эрнандес (Унал, 66).

Предупреждения: Джене, Анхель Родригес, Мата, Арамбарри, Ньом, Дани Гомес, Рохер Марти, Кукурелья.

Удаления: Чема Родригес, Джене.