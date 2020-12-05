Команда Симеоне добыла важные три очка.
ФК Атлетико, Getty Images
05 декабря 2020, 21:30
В рамках 12-го раунда испанской Ла Лиги мадридский Атлетико обыграл Вальядолид (2:0).
На 56-й минуте "матрасников" вперед вывел Тома Лемар. А на 72-й минуте Маркос Льоренте забил второй гол мадридцев и поставил точку в матче.
После данного противостояния Атлетико возглавляет таблицу Ла Лиги, а Вальядолид находится в зоне вылета — 19-е место.
Атлетико - Вальядолид 2:0
Голы: Лемар, 56, Льоренте, 72
Атлетико: Облак — Эрмосо, Савич, Фелипе, Триппьер — Витоло (Льоренте, 46), Эррера, Лемар (Торрейра, 77), Сауль (Жоау Феликс, 57), Корреа (Коке, 57) — Суарес (Кондогбиа, 63).
Вальядолид: Масип — Санчес (Эль-Ямик, 81), Начо Мартинес (Мичел, 73), Бруно Гонсалес, Эрвиас (Янко, 73) — Кике Перес (Вейсман, 62), Алькарас, Жота (Тони Вилья, 62), Меса, Плано — Маркос Андре.
Предупреждения: Савич, Витоло, Суарес, Санчес, Меса, Эррера.