Испания

Команда Симеоне добыла важные три очка.

В рамках 12-го раунда испанской Ла Лиги мадридский Атлетико обыграл Вальядолид (2:0).

На 56-й минуте "матрасников" вперед вывел Тома Лемар. А на 72-й минуте Маркос Льоренте забил второй гол мадридцев и поставил точку в матче.

После данного противостояния Атлетико возглавляет таблицу Ла Лиги, а Вальядолид находится в зоне вылета — 19-е место.

Атлетико - Вальядолид 2:0

Голы: Лемар, 56, Льоренте, 72

Атлетико: Облак — Эрмосо, Савич, Фелипе, Триппьер — Витоло (Льоренте, 46), Эррера, Лемар (Торрейра, 77), Сауль (Жоау Феликс, 57), Корреа (Коке, 57) — Суарес (Кондогбиа, 63).

Вальядолид: Масип — Санчес (Эль-Ямик, 81), Начо Мартинес (Мичел, 73), Бруно Гонсалес, Эрвиас (Янко, 73) — Кике Перес (Вейсман, 62), Алькарас, Жота (Тони Вилья, 62), Меса, Плано — Маркос Андре.

Предупреждения: Савич, Витоло, Суарес, Санчес, Меса, Эррера.