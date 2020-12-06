Вильярреал принимал Эльче в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании — команды обошлись без забитых голов.

"Желтая субмарина" владела игровым преимуществом весь матч, но так и не смогла распечатать ворота соперника.

Вильярреал — Эльче 0:0

Вильярреал: Асенхо — Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Парехо, Тригерос (Фер Ниньо, 82), Иборра (Коклен, 78) -  Чуквезе (Пако Алькасер, 46,Пино, 78), Баэна (Кубо, 46), Жерар Морено.

Эльче: Бадия — Верду, Барраган, Санчес Диего Гонсалес, Хосан (Лукуми, 87) -  Гути, Моренте (Мфулу, 87), Марконе, Фидель — Милья,

Предупреждения: Парехо, Альбиоль, Коклен — Милья, Фидел, Альмирон