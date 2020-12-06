Команды так и не смогли забить за весь поединок.
Вильярреал - Эльче, getty images
06 декабря 2020, 21:38
Вильярреал принимал Эльче в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Испании — команды обошлись без забитых голов.
"Желтая субмарина" владела игровым преимуществом весь матч, но так и не смогла распечатать ворота соперника.
Вильярреал — Эльче 0:0
Вильярреал: Асенхо — Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян — Парехо, Тригерос (Фер Ниньо, 82), Иборра (Коклен, 78) - Чуквезе (Пако Алькасер, 46,Пино, 78), Баэна (Кубо, 46), Жерар Морено.
Эльче: Бадия — Верду, Барраган, Санчес Диего Гонсалес, Хосан (Лукуми, 87) - Гути, Моренте (Мфулу, 87), Марконе, Фидель — Милья,
Предупреждения: Парехо, Альбиоль, Коклен — Милья, Фидел, Альмирон