Испания

Бразилец рассказал, с кем ему было удобно работать и играть.

Бывший полузащитник сборной Бразилии, Милана, Реала и других клубов Кака назвал лучшего одноклубника и тренера, с которым ему доводилось работать.

"Я играл с такими замечательными игроками, как Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, Роналдиньо и Роналдо. Но Роберто Карлос — мой лучший партнер по команде.

Я чему-то научился у каждого из тренеров, с которым работал. Но для меня лучшим был Карло Анчелотти. Он смог помочь мне реализовать себя на сто процентов. Самая впечатляющая черта, которой он обладает, на мой взгляд — это его способность управлять людьми. Конечно, он действительно хорош в тактике, он понимает игру и все такое", — сказал Кака в интервью Sky Sports.

Отметим, с Карло Анчелотти Кака работал в Милане с 2003 по 2009 год и в мадридском Реале.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!