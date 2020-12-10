Испания

Похоже, игрок не станет продлевать контракт с клубом.

Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес покинет в будущее летнее трансферное окно, утверждает Movistar.

По данным источника, стороны отказались от идеи продлевать действующий контракт, который истекает в июне 2021 года, а потому хавбек покинет клуб в качестве свободного агента.

Ранее сам Васкес заявил, что его ситуация с контрактом остается неоднозначной, отметив, что вопрос все еще предстоит решить.

В текущем сезоне Васкес провел 13 поединков за Реал во всех турнирах, отдав один результативный пас.