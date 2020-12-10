Испания

Жорди Фарре уверен, что он достигнет соглашения с игроком.

Кандидат в президенты Барселоны Жорди Фарре заявил, что в случае победы его команды на выборах, лидер каталонцев Лионель Месси останется в команде.

"Месси хочет остаться в Барсе. Это то, что я знаю. Его семья хочет остаться в Барселоне, и мы будем работать над этим.

Я бы сказал, что если мы выиграем выборы, Месси продлит свою сделку. Его продление будет произведено автоматически 25 января, если я выиграю выборы днем ранее", — сказал Фарре Onda Cero.

Ранее о своих встречах с Месси на поле в качестве соперника рассказал нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.