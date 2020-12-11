Испания

Специалист рассказал, как Карло Анчелотти полностью адаптировал свою схему под Криштиану Роналду.

В 2013 году Карло Анчелотти возглавил мадридский Реал, где хотел использовать Криштиану Роналду на позиции центрального нападающего, сделав его ключевым бомбардиром команды. По словам бывшего ассистента итальянского специалиста Клемента, проблемой в осуществлении данной цели стало желание звездного португальца выступать на левом фланге обороны, где он чувствовал себя более комфортно.

"Когда мы впервые попали в Реал, Роналду играл под девятым номером, но в сезоне-2013/14 Карло придумал для Криштиану новую роль, видя его в качестве центрального нападающего. Однако Роналду поговорил с Карло и попросил задействовать его слева, что он мог обострять игру из глубины, угрожать воротам соперника, а также снабжать команду ключевыми передачами".

"Карло тогда ему просто сказал: "Послушай, для тебя очень важно чувствовать себя комфортно, и мы не хотим доставлять тебе какие-либо неудобства. Это пример того, как Карло умеет управлять лучшими игроками; он не стал настаивать и не сказал Роналду, что он теперь нападающий. Для Криштиану было важно чувствовать себя комфортно, потому что он приносил команде победы".

"Тренерскому штабу Анчелотти пришлось полностью скорректировать свою схему в остальных аспектах, чтобы Роналду не приходилось опекать защитника. Именно поэтому он играл в атаке одной формацией, а в обороне — другой", — приводит слова Клемента Goal.