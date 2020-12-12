Подопечные Юлена Лопетеги одержали непростую победу в гостях.
Севилья - Хетафе, Getty Images
12 декабря 2020, 19:17
Завершился поединок 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором Севилья отправилась в гости к Хетафе.
Победителя данного противостояния определил автогол Эчейта, который и принес Севилье минимальную победу.
Хетафе — Севилья 0:1
Гол: Эчейта, 81 (АГ)
Хетафе: Сория, Эчейта, Кабако (Мольехо, 90), Оливера, Ньом, Тимор (Патрик, 87), Кукурелья, Арамбарри (Портильо, 90), Максимович (Палаверса, 87), Унал (Анхель Родригес, 83), Эрнандес.
Севилья: Буну, Акунья, Диего Карлос, Кунде, Алеиш Видаль, Ракитич (Оливер Торрес, 65), Жордан, Сусо (Оскар Родригес, 84), Фернандо, Окампос (де Йонг, 75), Эн-Несири (Гудель, 84).
Предупреждения: Арамбарри, Унал — Арамбарри, Ракитич, Диего Карлос, Алеиш Видаль