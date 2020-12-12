Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и мадридский Атлетико.

Реал примет Атлетико в рамках поединка 13-го тура чемпионата Испании. Карвахаль выйдет с первых минут, а Васкес перейдет в атакующую линию. У Атлетико отметим выход Эрреры.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Винисиус.



Запасные: Лунин, Альтубе, Милитан, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Родриго.

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Льоренте, Эррера, Коке, Феррейра Карраско — Суарес, Фелиш.



Запасные: Грбич, Сан Роман, Лоди, Врсалько, Кондогбия, Торрейра, Сауль, Лемар, Витоло, Корреа, Шапонич.

Матч Реал — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

