Испания

Результативный удар аргентинца произошел только с его десятой персональной попытки в домашнем поединке (1:0).

Погода в зимний период на Пиренейском полуострове позволяет командам во вполне приемлемых условиях наслаждаться футбольными поединками, поэтому участники еврокубковых противостояний от Испании не уходят на вынужденную паузу, в отличии от стран восточной Европы. Даже больше! Вместо необходимости защищать честь страны на международной арене, на плечи коллективов падают все напряженные тонкости игры в рамках национальных первенств, поэтому переводить дух никто и не думает.

В испанской Ла Лиге команды на этих выходных торжественно открыли программу тринадцатого тура, в котором, в частности, каталонской Барселоне предстояло принять на своем поле валенсийский Леванте, с которым у "сине-гранатовых" в последних сезонах получались достаточно любопытные очные дуэли.

Если брать во внимание положение обеих команд в турнирной таблице, то мы получили достаточно открытый матч в формате "явный фаворит – андердог", при этом гостевая команда совершенно не имела желания глубоко садиться в оборону и вгрызаться в заветный "0" в графе пропущенные мячи на Камп Ноу в отдельно взятый вечер. Леванте попробовал даже обострить со старта, но Барселоне повезло с тем, что удар из центра штрафной от Де Фрутоса сумел прочитать еще до момента его нанесения тер Штеген.

Планировали "блаугранас" или нет, но игру от своих ворот надо было отодвигать в срочном порядке, поэтому атакующее звено каталонцев начало поднимать темпы розыгрыша мяча, а на ворота феноменального в отчетной встрече Айтора посыпались первые опасные удары.

Брайтвейт, Альба, Гризманн, дважды Месси — каждый новый выстрел в исполнении этих игроков не был похож на предыдущий, однако голкипер Леванте на линии ворот творил умопомрачительные спасения. Добавим сюда еще и безумные промахи по фактически пустым воротам от Ленгле в первом тайме и Брайтвейта после перерыва, и можно смело утверждать, что у каталонцев был кризис реализации.

Но все-таки, Лео не унимался в своих попытках не уйти с поля без забитого мяча, а одна из атак привела его к намеченной цели. На 75-й минуте потерей мяча у чужих владений Месси позволил соперникам убежать в контратаку для того, чтобы мгновенно вернуться в левый фланг штрафной под передачу от де Йонг с завершающим ударом под дальнюю штангу. Фаза поединка, в которой произошло взятие ворот, подсказывала, что это выстрел был решающим в формировании итогового результата. Да и в концовке тер Штеген помог Барселоне избежать проблем при обороне.

В середине следующей недели с календарем в испанской Ла Лиги произойдет какая-то чертовщина, поэтому не стоит удивляться, что следующим матчем каталонской Барселоны станет домашняя игра девятнадцатого(!) тура против Реала Сосьедад, а если Вас эта информация не ввела в ступор, то сообщим, что свой следующий поединок Леванте проведет дома против… Реала Сосьедад! Но на три дня позже, чем это сделают "блаугранас". Таким образом организаторы "чистят" календарь ради Суперкубка Испании в январе.— Леванте 1:0Месси, 76тер Штеген — Дест, Араухо, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс (Педри, 58) — Месси, Гризманн (Умтити, 89), Коутиньо (Тринкан, 70) — Брайтвейт.Айтор — Коке (Мирамон, 67), Везу, Постиго, Клерк — Де Фрутос (Сон, 82), Вукчевич (Радоя, 68), Мальса, Мелеро (Леон, 82) — Рохер (Моралес, 68), Гомес.Предупреждения: Де Йонг, Брайтвейт — Вукчевич