Испания

Матч 13-го тура чемпионата Испании завершился победой Сельты.

В 13-м туре Ла Лиги Сельта принимала Кадис и не встретила достойного сопротивления.

Судьба матча была решена в первом тайме, во время которого хозяева забили четыре безответных мяча. Особо отличился Яго Аспас, который не только забил сам, но и дважды ассистировал партнерам.

Сельта — Кадис 4:0

Голы: Нолито, 6, Аспас, 31, с пенальти, Белтран, 43, Мендес, 45+1.

Сельта: Бланко — Мальо, Айду, Араухо, Оласа — Тапиа (Баеса, 67) — Мендес (Фонтан, 77), Суарес (Йокушлу, 67), Нолито (Де Леон, 77) — Аспас, Мина (Белтран, 34).

Кадис: Ледесма — Карселен, Фали Хименес, Лопес, Эспино (Искьердо, 46) — Алехо (Помбо, 46), Алекс, Йонссон (Гарридо, 70), Переа — Альваро Хименес (Мальбашич, 70), Негредо (Лосано, 70).

Предупреждены: Суарес, Араухо — Лопес.