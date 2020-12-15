Бразилец не пожалел лестных слов в адрес бывшего одноклубника.
Роналдо и Зидан, Getty Images
15 декабря 2020, 22:50
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо признался, что лучший футболист с кем ему доводилось играть — Зинедин Зидан.
"С Зинедином Зиданом было приятно и играть и тренироваться. А теперь он стал тренером и выиграл три Лиги чемпионов подряд. Даже не знаю, какой Зидан лучше — игрок или тренер?".
Также Роналдо рассказал о своих кумирах, с которых он брал пример.
"Я фанател от Марко Ван Бастена. С юных лет я смотрел итальянский футбол и уделял этому игроку особое внимание. Марадона и Кройф тоже. И Зико, конечно, потому что он играл за Фламенго, и я был фанатом этой команды. Пытался что-то взять у них всех и в конечном итоге могу сказать, что горжусь своей карьерой", — сказал Зидан в интервью AS.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!