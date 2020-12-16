Испания

Football.ua представляет анонс поединка 19-го тура испанской Ла Лиги.

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона на Камп Ноу сыграет против Реал Сосьедада.

Барселона — Реал Сосьедад

Среда, 16 декабря, 20:00. Барселона, Камп Ноу. 19-й тур Ла Лиги.

Несмотря на последнюю победу над Леванте, не поворачивается язык утверждать, что кризис в Барселоне завершился. С этим трудно поспорить, особенно заглядывая в турнирную таблицу, ведь каталонский гранд занимает пока восьмое место с 17-ю очками в активе. Однако до попадания в топ-6 чемпионата подопечным Рональда Кумана следует обыграть следующего соперника. Пора догонять лидеров таблицы, которые оторвались от Барсы на шесть очков.

Барселоне не помогут в этом матче Дембеле, Пике, Роберто и Фати, которые продолжают восстанавливаться после повреждений.

Кто заслуживает отдельного внимания и уважения, так это Реал Сосьедад. Все просто, они расположились на первом месте и вряд ли многие оспорят этот момент. Команда показывает тот футбол, который и должен показывать лидер чемпионата Испании. И в этой игре Барселона не выглядит фаворитом, ведь все успехи гостей противостояния — не случайны. Они во многом заключаются благодаря главному тренеру Хосе Мендилибару и его тактике. При этом тренере некоторые футболисты раскрылись по-новому и потеря лидера прошлого сезона Мартина Эдегора уже не кажется такой серьезной.

За Сосьедад не сыграют: Гуриди, Ильярраменди, Мойя, Сангальи, Сола, Силва.