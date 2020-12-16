Испания

Автор дубля в ворота Атлетика подвел итоги классического противостояния Реала против басков.

Мадридский Реал, в рамках заранее проведенного домашнего поединка против баскского Атлетика в 19-м туре испанской Ла Лиги, сумел одержать победу со счетом 3:1, чем не позволил коллективу Гаиски Гаритано сблизиться с каталонкой Барселоной в турнирной таблице.

Автор двух мячей в заключительной фазе противостояния, французский нападающий "сливочных" Карим Бензема, в своем послематчевом интервью в очередной раз подчеркнул важность добытого успеха для его команды, а также обсудил с журналистами ежедневного испанского издания Diario AS последние результаты действующего чемпиона страны.

"Это была важная игра, — говорит форвард Реала, — Мы были едины: защищались и атаковали как слаженный механизм. Атлетик также сыграл на высоком уровне в обороне, и нам было сложно сломить их сопротивление. Это была игра, в которой на передний план вышла моральная выдержка".

Персональное достижение в отчетной встрече в виде двух решающих забитых мячей не особо волновало Карима: "Это — результат моей работы на тренировках, не более. Все, что необходимо делать для команды со стороны нападающего, я выполняю в полном объеме. Именно это и помогает мне развиваться, а клубу приносит необходимый результат".

"Мы сейчас находимся в достаточно хорошей физической форме. Обойма клуба полна мотивированных футболистов. К сожалению, тренировочный процесс сейчас выглядит скомканным по причине большого числа матчей. В таких условиях, самое главное — это наш менталитет", подытожил Карим Бензема.

В следующем туре мадридский Реал проведет гостевой поединок против Эйбара.