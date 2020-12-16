Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Реал Мадрид принимал на своем поле Атлетик в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги. Уже на 13-й минуте встречи гости остались в меньшинстве из-за удаления Гарсии, однако это не упростило задачу "сливочным" в достижении победного результата.

Вплоть до 74-й минуты счет оставался ничейным, пока Карим Бензема не вывел Реал вперед, а впоследствии вовсе не оформил дубль. Финальный свисток зафиксировал победу мадридского гранда со счетом 3:1.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Атлетик:



Реал - Атлетик 3:1

Голы: Кроос, 45+2, Бензема, 74, 90+2 — Капа, 52

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Вальверде (Иско, 64), Кроос — Васкес (Родриго, 75), Бензема, Винисиус (Асенсио, 63)

Атлетик: Симон — Капа (Лекуэ, 80), Альварес, Мартинес, Берчиче — Д. Гарсия, Венседор (Весга, 66) — Де Маркос (Муниаин, 80), Р. Гарсия, Беренгер (Кордоба, 59) — Вильямс (Вильялибре, 67)

Предупреждения: Васкес — Р. Гарсия, Альварес

Удаление: Р. Гарсия, 13 (повторное предупреждение)