Испания

Бельгиец восстановился от повреждения.

Вингер мадридского Реала Эден Азар постепенно возобновляется после полученной травмы.

По информации издания Marca, бельгиец уже приступил к тренировкам в общей группе игроков и готовится к поединку против Эйбара.

28-го ноября Азар в игре против Алавеса получил травму бедра а до этого переболел коронавирусом.

Отметим, что Лука Йович, который также находится в лазарете, приступил к тренировкам отдельно от основного состава.

Матч Эйбар — Реал состоится 20-го декабря в 22:00 по киевскому времени.

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