Бельгиец восстановился от повреждения.
Эден Азар (по центру), Getty Images
16 декабря 2020, 16:28
Вингер мадридского Реала Эден Азар постепенно возобновляется после полученной травмы.
По информации издания Marca, бельгиец уже приступил к тренировкам в общей группе игроков и готовится к поединку против Эйбара.
28-го ноября Азар в игре против Алавеса получил травму бедра а до этого переболел коронавирусом.
Отметим, что Лука Йович, который также находится в лазарете, приступил к тренировкам отдельно от основного состава.
Матч Эйбар — Реал состоится 20-го декабря в 22:00 по киевскому времени.
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