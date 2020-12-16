Испания

"Сине-гранатовые" добились волевой победы.

Барселона в рамках поединка чемпионата Испании принимала на своем поле Реал Сосьедад и добилась победы со счетом 2:1.

Гости открыли счет усилиями Виллиана Жозе в середине первой половины игры, но каталонцы быстро нашли чем ответить.

Сперва Жорди Альба восстановил паритет на исходе получаса игры, а перед самым перерывом Де Йонг вывел свою команду вперед.

У команд был целый тайм, чтобы хоть как-то повлиять на исход встречи, но счет больше не менялся.

Барселона — Реал Сосьедад 2:1

Голы: Альба, 31, Де Йонг, 43 — Виллиан Жозе, 27

Барселона: тер Штеген — Альба, Мингеса (Лангле, 79), Араухо, Дест - де Йонг, Бускетс (Аленья, 67) — Педри (Пьянич, 74), Брайтвейт, Гризманн (Тринкан, 66) — Месси.

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман (Саньян, 85), Горосабель, Монреаль, Субельдия — Мерино, Гевара (Наварро, 56), Субименди — Янузай (Барренечеа, 56), Порту (Исак, 64), Виллиан Жозе.

Предупреждения: Бускетс, Тринкан, Аленья — Янузай, Барренечеа, Ле Норман