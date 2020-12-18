Испания

Поединок 14-го тура Ла Лиги завершился победой хозяев.

Атлетик обыграл Уэску в домашнем поединке 14-го тура Ла Лиги (2:0).

Счет в поединке был открыт в конце второго тайма: Хорхе Пулидо придержал своего оппонента в штрафной площади, за что в ворота гостей был назначен одиннадцатиметровый, который без проблем реализовал Кенан Кодро.

Спустя всего несколько минут хозяева удвоили свое преимущество благодаря голу Нульеса, перепрыгнувшего всю оборону соперника: после подачи Морсильо испанец точно пробил головой в нижний угол ворот.

Атлетик - Уэска 2:0

Голы: Кодро, 86 (пен), Нуньес, 90+2

Атлетик: Симон — Капа (Де Маркос, 71), Нуньес, Мартинес, Бершиш — Гарсия (Венседор, 46), Весга, Уильямс (Морсильо, 82), Муниаин, Беренгер — Вильялибре (Кодро, 66)

Уэска: Фернандес — Маффео (Лопес, 22), Пулидо, Сиовас, Галан — Гарсия (Эскриче, 73), Москера, Рико (Думбия, 61) — Феррейро (Сеоане, 72), Окадзаки (Мир, 61), Онтиверос

Предупреждения: Пулидо, 36, Думбия, 67

Удаление: Пулидо, 86 (второе предупреждение)