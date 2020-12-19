Испания

Полузащитник мадридского Атлетико рассказал о настроениях в команде и амбициях на текущий сезон.

Параллельно процессу подготовки к домашней игре 14-го тура испанской Ла Лиги против Эльче, полузащитник мадридского Атлетико Маркос Льоренте дал интервью испанскому изданию Marca, в котором рассказал об отношениях с главным тренером своей команды, Диего Симеоне, и амбициях коллектива в текущем сезоне.

"Никто никогда не выигрывал Ла Лигу в декабре, — ответил испанец на вопрос журналиста о недавнем поражении Атлетико в дерби против Реала (0:2), — Именно поэтому мы переключились на субботнюю игру. Мы вышли в лидеры на старте сезона, и не намерены теперь выпадать из этого ритма".

"Никаких фаворитов на победу сегодня и быть не может. Каждый день ты просыпаешься с мыслью о тренировке, а в день игры, так и вовсе — не спишь. Наша единственная цель — побеждать в каждой игре. Это линия, которой мы следуем в данный момент сезона".

Главным тактическим решением от Диего Симеоне в новом сезоне стало именно изменение позиции Льоренте с оборонительной на более атакующую. Сам футболист таким образом высказался по поводу данных нововведений: "Изменения начались на Месталье (последняя игра против Валенсии в прошлом сезоне), когда я забил первый гол, — сказал Льоренте, — С этого момента тренер начал ставить меня выше. На Энфилде был бенефис этой задумки, после чего он продолжает рассчитывать на меня на этой позиции. После карантина дела продолжили идти хорошо. Думаю, что подобный универсализм только усиливает меня как футболиста".

Роль тренера — ключевая для карьеры Маркоса в текущий момент его карьеры: "Если бы я не встретился с Симеоне, то, скорее всего, я все еще играл бы на опорной позицию. Вся заслуга в том, что я из себя представляю на данный момент, принадлежит Чоло. Есть тренеры, которые видят больше — он один из них.

Иногда его идеи дают результат, иногда — нет. Со мной случилось прямое попадание в цель. Если что-то идет не так, это может немного зависеть и от игрока, в том числе. Со мной этого не случилось, я получил исключительное удовольствие на новой позиции.

Я всегда буду благодарен ему за то, что он обнаружил во мне такие таланты. Он — другой, и я многому у него учусь. Каждая тренировка с Симеоне похожа на жестокую войну. Но полученные знания и навыки — это то, что вы останется с тобой навсегда. Я уверен, что мне еще есть многому, чему можно у него поучиться", — подытожил Льоренте.

Матч Атлетико — Эльче состоится в субботу, 19 декабря. Начало в 15:00 по киевскому времени.