Завершился очередной матч 14-го тура Ла Лиги.
Севилья - Вальядолид, Getty Images
19 декабря 2020, 23:57
В рамках 14-го тура испанской Примеры Севилья поделила очки с Вильярреалом (1:1).
На 31-й минуте хозяева вышли вперед. Лукас Окампос четко пробил с 11-метровой отметки.
Однако гости, которые активизировались уже во втором тайме, сумели счет сравнять. На 87-й минуте Рауль Гарсия подхватил мяч возле штрафной площади и мощно зарядил его в левую девятку ворот Буну.
Севилья — Вальядолид 1:1
Голы: Окампос, 31 — Гарсия, 87
Севилья: Буну — Кунде, Навас, Диего Карлос, Акунья — Оливер Торрес (Жордан, 60), Фернандо, Сусо (Гудель, 81), Ракитич (Оскар Родригес, 81), Окампос (де Йонг, 77) — Эн-Несири.
Вальядолид: Масип — Эль-Ямик, Рауль Карнеро, Бруно Гонсалес, Сан-Эметерио (Жота, 62) — Эрвиас, Орельяна (Алькарас, 62), Меса (Гвардиола, 74), Плано (Мичел, 73), Маркос Андре — Вейсман (Тони Вилья, 74).
Предупреждения: Бруно Гонсалес, Сан-Эметерио, Орельяна, Окампос, Маркос Андре, Гудель, де Йонг.