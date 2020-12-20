Испания

Football.ua анонсирует матч 14-го тура Примеры.

В поединке 14-го тура чемпионата Испании мадридский Реал на выезде постарается обыграть Эйбар.

Эйбар — Реал

Воскресенье, 20 декабря, 22:00, Ипуруа. Прямая трансляция на Megogo

Реал продолжает поправлять свое положение в турнирной таблице Примеры, и теперь, после побед над серьезными оппонентами — Севильей, Атлетиком и Атлетико — мадридцам предстоит преодолеть испытание в виде скромного Эйбара, который, тем не менее, находится в неплохой форме, несмотря на то, что команды разделяет 11 очков в турнирной таблице.

"Бланкос", после тяжелого старта сезона в Примере и изнурительного группового этапа в Лиге чемпионов, сумели стать на победные рельсы в обоих турнирах. Реалу удалось выйти с первого места в группе ЛЧ, а в чемпионате мадридцы за шаг до того, чтобы выйти на второе место. Даже на сегодняшний день Реал опережает Барселону — самого принципиального конкурента — на пять очков.

Зидан, который в очередной раз был в шаге от увольнения, сумел укрепить свои позиции, а его команда декабре в рамках чемпионата лишь побеждала. У Эйбара задачи скромнее — сохранить прописку в чемпионате. Плотность в турнирной таблице очень высока, ведь между пятым в 18-м местом всего семь очков разницы, а потом "оружейникам", которые идут на 13-й позиции, важно цепляться за любые очки.

Без сомнений, Реал — фаворит матча. Тем не менее, команда Зидана уже не раз преподносила своим болельщикам неприятные сюрпризы, и если мадридцы потеряют очки в Эйбаре, то это вряд ли кого-либо сильно удивит, учитывая тенденцию к нестабильности у сегодняшних "бланкос".