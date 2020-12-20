Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 14 тура Ла Лиги между Эйбаром и мадридским Реалом.

Вингера мадридского Реала Винисиуса не оказалось в заявке "сливочных" на матч против Эйбара. Вместо него на левом фланге атаки мадридцев сыграет Родриго. Кроме того, в основу гостей вернулся отбывший дисквалификацию Каземиро. Федерико Вальверде, в свою очередь, вернулся на скамейку запасных.

Эйбар: Дмитрович — Посо, Бигас, Арбилья, Родригеш — Инуи, Диоп, Экспосито, Хиль — Муто, Кике

Запасные: Родригес, Дуфур, Педро Леон, Альварес, Ресио, Олабе, Рафа, Арьета

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Родриго

Запасные: Лунин, Альтубе, Начо, Диас, Милитан, Асенсио, Йович, Вальверде, Одриосола, Марсело, Эдегор

Матч Эйбар — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.