Испания

Поединок Ла Лиги завершился победой гостей.

Хетафе в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании отправился в гости к Кадису и добился победы с комфортным счетом.

Первый гол во встрече был забит на исходе получаса игры — точным ударом отметился Кучо. А уже в компенсированное время гости усилиями Максимовича забили второй гол.

Кадис — Хетафе 0:2

Голы: Кучо, 33, Максимович, 90+4

Кадис: Ледесма — Карселен, Алькала, Кала, Эспино (Фали Хименес, 66) — Искьердо, Сальви Санчес (Хименес, 66), Йонссон, Алекс Фернандес (Малбашич, 89) — Переа, Негредо (Лосано, 66).

Хетафе: Яньес — Кабако, Джене, Суарес, Ньом — Арамбарри, Кукурелья, Максимович, Оливера — Эрнандес (Тимор, 82), Анхель (Унал, 74).

Предупреждения: Кала — Кучо, Кукурелья, Кабако, Ньом, Оливейра, Янес