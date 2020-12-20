"Сливочные" одержали непростую победу над командой Хосе Луиса Мендилибара (3:1).
радость игроков реала, getty images
20 декабря 2020, 23:52
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Эйбар — Реал 1:3
Голы: Кике, 28 — Бензема, 6, Модрич, 13, Васкес, 90+2
Эйбар: Дмитрович — Посо, Бигас, Арбилья, Родригеш — Инуи (Педро Леон, 72), Диоп (Альварес, 82), Экспосито, Хиль — Муто, Кике (Арьета, 83)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 72), Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Родриго (Асенсио, 72)
Предупреждение: Арбилья