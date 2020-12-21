Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 14-го тура испанской Ла Лиги.

Действующий чемпион Испании на прошедших выходных пережил непростой выезд в Эйбар, несмотря на удачное начало поединка. Хозяева поля сумели отыграть один из пропущенных голов в середине первого тайма, после чего совершили несколько опасных подходов к чужим воротам, однако гол Васкеса в компенсированное время закрепил итоговый успех за Реалом.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Эйбар — Реал 1:3

Голы: Кике, 28 — Бензема, 6, Модрич, 13, Васкес, 90+2

Эйбар: Дмитрович — Посо, Бигас, Арбилья, Родригеш — Инуи (Педро Леон, 72), Диоп (Альварес, 82), Экспосито, Хиль — Муто, Кике (Арьета, 83)

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 72), Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Родриго (Асенсио, 72)

Предупреждение: Арбилья.