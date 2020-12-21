Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 14-го тура испанской Ла Лиги.
Эйбар — Реал Мадрид, Getty Images
21 декабря 2020, 11:19
Действующий чемпион Испании на прошедших выходных пережил непростой выезд в Эйбар, несмотря на удачное начало поединка. Хозяева поля сумели отыграть один из пропущенных голов в середине первого тайма, после чего совершили несколько опасных подходов к чужим воротам, однако гол Васкеса в компенсированное время закрепил итоговый успех за Реалом.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Эйбар — Реал 1:3
Голы: Кике, 28 — Бензема, 6, Модрич, 13, Васкес, 90+2
Эйбар: Дмитрович — Посо, Бигас, Арбилья, Родригеш — Инуи (Педро Леон, 72), Диоп (Альварес, 82), Экспосито, Хиль — Муто, Кике (Арьета, 83)
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич (Вальверде, 72), Каземиро, Кроос — Васкес, Бензема, Родриго (Асенсио, 72)
Предупреждение:
Арбилья.